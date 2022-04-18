無薪假1.3萬人 製造、運輸業人數增幅顯著

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（中央社記者張雄風台北18日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施事業單位共2167家，實施人數1萬3517人；以製造業、運輸倉儲業及支援服務業在人數上增加幅度較顯著。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2167家，實施人數1萬3517人。與4月8日公布實施家數計2008家、實施人數1萬2198人相比，本次家數增加159家、人數增加1319人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期人數增幅較顯著的有3大行業別，包括製造業增加27家、359人；運輸及倉儲業增加13家、388人；支援服務業增加57家、372人。

王金蓉說明，支援服務業主要就是旅行社，本期大致上仍是接續實施的情況；運輸及倉儲業主要有一家航空公司接續實施300多人，規模較大。

王金蓉指出，製造業有2家公司人數較多，其中金屬機電工業就占219人，主要是有一家汽車零組件業者接續實施100多人，可能與個別經營情況有關；另外在資訊電子工業增加78人，有一家業者就占60多人，主要因為火災實施減班休息；其他大多都是小規模零星實施。

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王金蓉提到，較容易受到國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的住宿及餐飲業、批發及零售業，在這期分別增加32人、76人，也都是小規模零星實施，目前看來沒有因為國內疫情而明顯增加；然而近期國內確診人數攀升，整體影響還是要接續觀察。

根據資料，本期實施家數最多的行業別為支援服務業1345家、批發及零售業236家、住宿及餐飲業142家；實施人數最多為支援服務業8009人、運輸及倉儲業1412人、製造業1156人。（編輯：張雅淨）1110418