通膨疫情夾擊 前2月實質總薪資落入負成長

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因物價上漲及疫情衝擊，今年1至2月工業及服務業實質總薪資落入負成長。圖為餐飲業服務人員戴防護面罩及口罩工作。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）主計總處今天公布今年1至2月工業及服務業實質總薪資落入負成長、年減0.16%。除了物價上漲，主計總處官員解釋，服務業去年中受到疫情衝擊，營運不佳影響獎金發放也是主因。

主計總處統計，今年2月工業及服務業全體受僱員工每人經常性薪資平均為新台幣4萬3889元，年增率2.49%，今年前2月經常性薪資年增率則為2.69%，是近4年最大增幅。

若加計獎金及加班費等非經常性薪資，前2月總薪資平均為7萬7621元，年增率2.42%，同創近4年最大增幅。

不過近期國內物價上漲壓力持續升溫，相較於名目薪資，外界更關注考量物價因素後的實質薪資是否依舊正成長，還是因為加薪速度追不上物價漲勢，導致實質薪資落入負成長。

主計總處統計，今年1至2月工業及服務業實質經常性薪資僅年增0.1%、微幅成長，實質總薪資卻年減0.16%，落入負成長。

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除了物價上漲的因素，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣解釋，1、2月薪資統計受到年終獎金影響很大，單看前2月經常性薪資與總薪資，其實年增率都超過2%，表現不錯，但因為內需服務業去年中受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫、全國進入三級警戒影響，重創業績，影響年終與績效獎金發放，拖累整體非經常性薪資水準，連帶使實質總薪資落入負成長。

陳惠欣指出，今年1至2月工業及服務業平均非經常性薪資年增率為2.06%，其中工業部門年增4.86%、服務業部門年減0.1%，呈現兩個完全不一樣的狀況。（編輯：楊蘭軒）1110413