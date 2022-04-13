主計總處統計年終獎金平均7.19萬 海運業62萬稱王

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行政院主計總處13日公布今年年終獎金平均1.63個月、為新台幣7萬1968元；觀察今年各行業年終獎金表現，前3高排名與去年相同，由金融及保險業以3.67個月居冠。圖為台北市信義區13日午後街頭民眾。中央社記者趙世勳攝 111年4月13日

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）海運業去年因運費大漲，獲利大爆發，部分公司豪爽發放年終獎金；主計總處今天公布111年工業及服務業廠商發放年終統計，各中業由海洋及水運業拿下冠軍，平均高達新台幣62萬元。

主計總處為了瞭解各行業年終獎金發放情況，循例以近3個月（110年12月至111年2月）年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）進行估算。111年受僱員工每人年終獎金平均為新台幣7萬1968元、1.63個月，較110年的7萬382元增加1586元。

若僅以工業及服務業大業別來看，金融及保險業以3.67個月居冠、不動產業2.45個月次之，製造業以1.88個月排名第3；但大業還可往下細分更多中業，可以精準看出行業別的狀況。

回顧2021年，「航海王」絕對是最熱門的關鍵字之一，去年底長榮海運祭出40個月年終獎金的消息一出，更讓民眾大喊羨慕。

主計總處今天也提供111年工業及服務業各中業年終獎金表現，第一名就是海洋水運業，年終發放月數高達7.27個月、平均62萬2627元。

第二名則是金控為主的其他金融服務業，年終平均為7.09個月、43萬5749元。第三名是證券期貨及金融輔助業的5.52個月、35萬4831元。

另外，去年台灣經濟成長率突破6%，相當亮眼，高科技電子業是背後功臣，主計總處指出，電子零組件製造業發放年終也有2.13個月、約10萬8383元。

值得注意的是，主計總處公布今年1至2月工業及服務業實質經常性薪資年增0.1%、微幅成長，但實質總薪資卻年減0.16%，落入負成長。

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主計總處國勢普查處副處長陳惠欣解釋，1、2月統計受到年終獎金影響很大，單看前2月經常性薪資與總薪資，其實年增率都超過2%，表現不錯，但因為內需服務業因去年中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，營運受到重創，年終與績效獎金都發放較少，拖累整體非經常性薪資表現，連帶使實質總薪資也落入負成長。

陳惠欣指出，今年1至2月工業及服務業平均非經常性薪資年增率為2.06%，其中工業部門年增4.86%、服務業部門年減0.1%，呈現兩個完全不一樣的狀況。（編輯：楊蘭軒）1110413