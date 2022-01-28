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萬海年終傳10至16個月 長榮海運最多40個月寫紀錄

2022/1/28 11:01（1/28 11:26 更新）
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長榮海運今年年終獎金高達40個月，寫下台灣企業福利紀錄。（中央社檔案照片）
長榮海運今年年終獎金高達40個月，寫下台灣企業福利紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡芃敏台北28日電）貨櫃三雄年終獎金全數出爐，萬海、陽明年終今天入帳。陽明員工約領13個月獎金，網傳萬海年終獎金約10至16個月，長榮年終高達40個月，福利居冠。

海運業迎來百年難得一見行情，運價飆漲推升貨櫃三雄獲利，市場預期貨櫃三雄去年獲利合計達新台幣5000億元，打敗銀行業總和。

海運獲利大好，員工獎金也隨之增加。陽明過往年終獎金天花板為8個月，不過因去年度獲利創新高，陽明董事會支持獎金參考業界水準，拍板年終平均達12個月，再加上固定1個月春節獎金，合計13個月。

陽明年終獎金今天入帳，若以基層員工薪資約4萬至4.2萬元，若以13個月年終估算，至少可領52萬元。

萬海年終獎金也在今天匯入員工帳戶，網傳萬海今年年終獎金約10至16個月。對此，萬海回應，薪資獎金都是秘密制，只有當事人知道。年終獎金一向都是依員工績效作為發放標準，每位員工獎金會有差異。

萬海強調，每年都會調薪與發放年終獎金，重視整體福利與長期穩定照顧員工。

長榮最早發放年終獎金，年終高達40個月，寫下台灣企業福利紀錄。有長榮員工在網上分享，一覺醒來帳戶突然多了幾百萬元，終於體會「被錢砸醒」的感覺。長榮超高年終一夕造就許多海運新貴，也成為全台、全球海運市場熱議焦點。（編輯：楊凱翔）1110128

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