苗縣新增5確診案 4外縣市營區軍人染疫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣今天公布新增5例COVID-19確診案，其中4例均為在外縣市服勤的現役軍人，第5例為竹南鎮39歲男性，自宜蘭旅遊返家後出現症狀採檢呈陽性，縣府續疫調匡列採檢。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公告縣內新增5例確診案，前4例（案35117、案35875、案35876、案36139）均為外縣市營區義務役軍人，因戶籍地在苗栗縣隸屬縣內案例。

縣府衛生局說明，4名現役軍人年紀21至28歲不等，所屬營區分別位於宜蘭、湖口，先前都曾出現過確診個案，4人於週末返鄉期間出現發燒、頭暈或流鼻涕等症狀，前往醫院採檢報告呈陽性確診，CT值皆低於20。

第5例為竹南鎮39歲男性 （案36138，CT值19.5），於週末與家人至宜蘭旅遊，昨天返家後有喉嚨痛症狀，先自購快篩試劑篩檢，結果妻子陰性、個案本人陽性，進一步前往醫院採檢，報告呈陽性確診。

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衛生局指出，除了由中央公告新增的5名確診個案外，另有1名苑裡鎮49歲女性，任職於苑裡全國高爾夫球場，因與台中市確診者有接觸史，17日晚間至醫院採檢，PCR報告今天上午出爐為陽性，CT值未出，中央尚未列入案號。

苗栗縣政府表示，相關確診個案涉及公共場域足跡皆已完成清消，疫調持續進行中，衛生局持續開設社區篩檢站，時間地點為今天下午3時至晚間7時，於李綜合醫院、大千醫院急診室旁及重光醫院停車場，呼籲與確診者足跡重疊的民眾前往免費篩檢PCR。（編輯：卞金峰）1110418