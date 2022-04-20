更多編輯台推薦新聞：
專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

搶菜團購到以物易物 疫情下上海人的生存之道
兩岸

搶菜團購到以物易物 疫情下上海人的生存之道

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

王國材：國3接台66交流道 預計113年中完工

2022/4/20 13:51（4/20 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部長王國材（右）考察桃園地區交通建設後表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，會朝完整交流道方向做設計，按照既定計畫，整個工期大概5年內可完工，前期則會有環評等作業。中央社記者葉臻攝 111年4月20日
交通部長王國材（右）考察桃園地區交通建設後表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，會朝完整交流道方向做設計，按照既定計畫，整個工期大概5年內可完工，前期則會有環評等作業。中央社記者葉臻攝 111年4月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園20日電）交通部長王國材今天表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，預計5年內可完工，國道3號銜接台66線增設系統交流道部分，已經在施工中，預計民國113年中就會完工。

王國材今天上午和桃園市長鄭文燦，陪同立法院交通委員會考察桃園地區交通建設，包括國道3號增設桃園八德交流道工程辦理情形，以及國道3號銜接台66線增設系統交流道工程。

王國材接受媒體聯訪時表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，會朝完整交流道方向做設計，會按照既定計畫，整個工期大概5年內可完工，前期則會有環評等作業。

王國材說，國道3號銜接台66線增設系統交流道部分，目前方案也很完整，已經在施工中，預計民國113年中整個交流道就會完成，未來桃園的公路系統就會更完善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，確定會做雙苜蓿葉型交流道，一方面是坡度、長度考量最順暢，工期和預算影響也不大，建設期程部分，會在1至2年內完成建設計畫和環評，工期是4年3個月，希望能在未來的幾年內，讓大家看到動工。

鄭文燦說，國道3號銜接台66線增設系統交流道部分，進度略有超前，會在2年半後完工，113年中通車。（編輯：李錫璋）1110420

交通部長王國材（右1）、桃園市長鄭文燦（中）20日陪同立法院交通委員會考察桃園地區交通建設。鄭文燦表示，國道3號銜接台66線增設系統交流道部分，進度略有超前，會在2年半後完工，113年中通車。中央社記者葉臻攝 111年4月20日
交通部長王國材（右1）、桃園市長鄭文燦（中）20日陪同立法院交通委員會考察桃園地區交通建設。鄭文燦表示，國道3號銜接台66線增設系統交流道部分，進度略有超前，會在2年半後完工，113年中通車。中央社記者葉臻攝 111年4月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載