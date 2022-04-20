王國材：國3接台66交流道 預計113年中完工

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交通部長王國材（右）考察桃園地區交通建設後表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，會朝完整交流道方向做設計，按照既定計畫，整個工期大概5年內可完工，前期則會有環評等作業。中央社記者葉臻攝 111年4月20日

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（中央社記者葉臻桃園20日電）交通部長王國材今天表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，預計5年內可完工，國道3號銜接台66線增設系統交流道部分，已經在施工中，預計民國113年中就會完工。

王國材今天上午和桃園市長鄭文燦，陪同立法院交通委員會考察桃園地區交通建設，包括國道3號增設桃園八德交流道工程辦理情形，以及國道3號銜接台66線增設系統交流道工程。

王國材接受媒體聯訪時表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，會朝完整交流道方向做設計，會按照既定計畫，整個工期大概5年內可完工，前期則會有環評等作業。

王國材說，國道3號銜接台66線增設系統交流道部分，目前方案也很完整，已經在施工中，預計民國113年中整個交流道就會完成，未來桃園的公路系統就會更完善。

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鄭文燦接受媒體聯訪時表示，國道3號增設桃園八德交流道工程，確定會做雙苜蓿葉型交流道，一方面是坡度、長度考量最順暢，工期和預算影響也不大，建設期程部分，會在1至2年內完成建設計畫和環評，工期是4年3個月，希望能在未來的幾年內，讓大家看到動工。

鄭文燦說，國道3號銜接台66線增設系統交流道部分，進度略有超前，會在2年半後完工，113年中通車。（編輯：李錫璋）1110420