疫情延燒 台大、台師大、政大、銘傳新增確診者

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（中央社記者許秩維台北20日電）COVID-19本土疫情升溫，台灣大學、台灣師範大學、政治大學、銘傳大學等校今天皆傳出確診，以台大新增8人較多，台師大新增3人、政大新增2人、銘傳新增1人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，政治大學近期陸續出現學生確診，今天再於官網公告，新增2名確診個案，皆非校內住宿生，其中1人無校內足跡。

其中1名確診者為商學院學生，18日下午開始有症狀，19日快篩陽性後，下午PCR採檢，今天通知確診。經調查確診個案發病前4天至確診日期間，有8名疑似密切接觸者，政大校方將提供給衛生局判定是否匡列居隔。

另1名確診者為外語學院學生，無症狀，因同住友人確診，19日被通知進行居隔及PCR採檢，今天通知確診，該學生於確診日前4天足跡至PCR採檢期間，皆未入校。

政治大學指出，學校將依相關防疫規定配合疫調，並針對受影響場域進行清消工作；若學生收到學校寄發自主健康監測關懷信或經衛生單位匡列需居家隔離或自主健康管理致無法到校，請與授課教師聯繫，並請授課教師准其於無法到校期間，進行彈性修課。

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另外，根據台灣大學防疫小組資料顯示，昨天新增11人確診，今天截至下午5時統計，共接獲8人通報確診，台大校方也配合疫調，並針對受影響場域進行清消；銘傳大學今天也接獲通報，台北校區增1名學生確診，並請接獲匡列通知的師生，依衛生單位規定辦理相關措施。

台灣師範大學校方今天也公告，截至下午5時統計，接獲3人通報確診，4月10日至19日已累計9人確診。台師大校方表示，學校皆依流程配合疫調，清查並掌握確診者校內外足跡，也提醒學生落實各項防疫措施。（編輯：張芷瑄）1110420