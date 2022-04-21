舒耳爽耳用滴劑賦形劑含量偏低 2萬瓶5/13前回收

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（中央社記者江慧珺台北21日電）食藥署今天公布，外耳炎抗生素用藥「舒耳爽耳用滴劑」有2批號產品賦形劑含量偏低，共約2萬瓶將於5月13日前回收，民眾若有用藥疑慮，應回診請醫師開立其他適當藥物處方。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息，台灣源山股份有限公司的舒耳爽耳用滴劑，廠商主動通報批號2008011與2102011的產品，在進行安定性試驗時發現賦形劑含量不符合規格，故啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，舒耳爽耳用滴劑為抗生素耳用滴劑，主要用來治療因綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌及奇異變形菌等導致成人及1歲以上幼兒的急性外耳炎。

洪國登說，廠商的安定性試驗發現有2批產品賦形劑含量稍微低於規格，主成分含量並無問題，但依規定仍須啟動回收，回收數量共約2萬瓶，將於5月13日前完成，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登表示，這款藥品健保年用量約1.2萬瓶，相同成分僅此1款產品，但若要治療細菌感染導致的外耳炎，有其他不同成分藥品可取代。

食藥署提醒，有使用這款藥品者，切勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，開立其他適當藥品處方。（編輯：陳政偉）1110421