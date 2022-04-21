報稅季延長？財部：5/15前再評估、鼓勵在家申報

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（中央社記者張璦台北21日電）國內COVID-19疫情升溫，隨著5月報稅季將至，財政部今天表示，今年所得稅申報期間目前維持1個月，5月15日前會依疫情指揮中心防疫指引，評估是否延長，後續將再滾動檢討。

報稅季5月1日開跑，財政部今年推出手機報稅2.0，鼓勵民眾在家完成申報繳納，避免群聚風險，並強化臨櫃服務預約制度等，盼藉此有效紓減、分流人潮。

財政部今天舉辦110年度所得稅結算申報記者會，賦稅署署長許慈美表示，考量現階段防疫政策以「正常生活、積極防疫」為原則，目前所得稅結算申報期間以維持1個月為原則。

同時，許慈美指出，財政部5月15日前會依中央流行疫情指揮中心宣布的防疫指引，作為評估是否延長申報期間的基準，後續並視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展滾動檢討。

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許慈美表示，至於所得額及扣除額的查詢服務，4月28日起開放民眾上網、臨櫃查詢；今年5月1日雖適逢假日，報稅系統仍將於5月1日零時啟動，民眾可以在家上網申報。

針對有臨櫃服務需求的民眾，5月2日起可至國稅局辦理；賦稅署指出，國稅局臨櫃報稅將於5月2日、5月25至27日、5月30至31日等6天中午加班收件，5月31日則將延長收件至晚間7時；民眾可透過線上預約，依確定時段至現場報到，減少等候時間。（編輯：楊蘭軒）1110421