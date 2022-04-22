110年眼角膜捐贈銳減207件 醫師分析2原因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺、陳婕翎台北22日電）去年器捐人數創5年新低，眼角膜銳減207件最多。醫師表示，去年疫情嚴峻，非緊急手術、社工勸募都暫停，捐贈及移植均減少，但今年捐贈數已有回升跡象。

根據器官捐贈移植登錄與病人自主推廣中心統計，近年來大體器官與組織捐贈人數逐年成長，自民國106年起每年捐贈人數皆突破300人大關，109年更創402人新高，但去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，捐贈人數只剩294人。

綜觀個別器官與組織捐贈數，去年眼角膜組織捐贈472件占最大宗，卻已比前1年銳減207件。

台大醫院眼科部主治醫師胡芳蓉接受中央社記者訪問時指出，去年COVID-19疫情期間，門診、住院病人都大幅減少，捐贈者自然也減少，但為了保障受贈者安全，捐贈除了過去檢驗的B肝、愛滋、梅毒等項目外，都必須再加驗COVID-19，自國外進口的眼角膜也須全面採檢，確認陰性後才能移植。

高雄長庚醫院角膜科主治醫師余涵如則表示，南部地區簽署器捐同意書的狀況本來就沒有這麼踴躍，以往大多靠社工在醫院內進行勸募。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

余涵如說，去年不僅捐贈者減少、檢驗項目變多，疫情期間各家醫院也全力拚防疫，眼角膜移植在內的非緊急手術全面暫緩，社工即便成功勸募眼角膜也無法移植，勸募工作因此緩下腳步。

胡芳蓉指出，疫情雖然會影響器官捐贈量，但今年初疫情緩和後，捐贈數已有回升跡象；她也呼籲，台灣無論眼角膜或各種器官一向都是供不應求，盼民眾發揮大愛器捐。（編輯：吳協昌）1110422