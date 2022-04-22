疫情停課 學校午餐食材啟動產銷調節

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農糧署今天說，部分縣市學校受COVID-19疫情影響，達停課標準或改採遠距線上教學，衝擊學校午餐食材供應，將透過產地生產調節、送批發市場優先拍賣及加強通路促銷協助銷售契作數量。

行政院農業委員會農糧署發布新聞表示，也會輔導地方政府協助轄下農民或農民團體推動產地直銷，轉供一般民生使用。

農糧署並指出，將持續蒐集需協助農友資料及數量，輔導農民送到設有產銷履歷及有機蔬果專區的批發市場交易，同時協調具有通路的農民團體增加採購。

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關於台北市宣布25日到29日演練遠距教學上課，農糧署說，台北市學校午餐有機蔬菜部分是透過台北農產運銷公司與產地農民契作，已請北農公司務必依契作規範數量及價格正常收貨，並在不影響市場秩序下，轉供超市通路、自主行銷或致贈弱勢團體及慈善機構使用。

農糧署補充，今天台北果菜市場整體蔬菜交易均價每公斤新台幣34.8元，比去年同期的22.9元貴11.9元、漲幅52%，與近期蔬菜供應數量較低有關，但價格還算維持穩定。（編輯：管中維）1110422