這款自行車不是腳踏車 竹市免費租借科技手搖版

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新竹市政府推動身障者手搖自行車服務，今年攜手社團法人生命勵樂活輔健會，引進「科技手搖自行車」，不僅免費租借、有專業人員引導教學，外縣市民眾也能申請使用。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月23日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市推動身障者手搖自行車服務，透過雙手搖動代替腳踩，解決身障者肢體困難、運動不足問題，同時鍛鍊心肺功能及肌耐力，不僅免費租借，還有專人引導。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，身障朋友因肢體行動不便，使騎乘自行車成為遙不可及夢想，為實現身障者願望，新竹市府邁入第5年推動身障者手搖自行車服務。

竹市府表示，今年攜手社團法人生命勵樂活輔健會，引進「科技手搖自行車」，不僅免費租借、有專業人員引導教學，外縣市民眾也能申請使用。

市府表示，手搖自行車騎乘方式以划船姿勢為概念，雙手同步搖動代替腳踩，過去僅有2輪、3輪，去年起4輪手搖自行車加入服務，3款手搖自行車更升級改版為具速度、扭力、安全3大感應裝置的先進科技型手搖車。

新竹市長林智堅於稿中表示，手搖自行車服務開辦迄今共4249人次受惠，今年更首度引進多款科技手搖自行車，讓身障朋友能夠找到更適合自己的手搖自行車，享受騎乘的樂趣。

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患有小兒麻痺的阿生和小珮夫妻說，過去要騎腳踏車出遊是遙不可及的夢想，直到參加市府推動的身心障礙者手搖自行車培力服務，終於實現願望，在手搖車上用不同的速度貼近大自然，體驗新竹市美景。

新竹市政府社會處長張柔說明，身障朋友、行動不便長輩可透過生命勵樂活輔健會申請免費租借，提供多種款式選擇，並有專業人員帶領安全操作，安心暢遊新竹市微笑水岸。（編輯：李錫璋）1110423