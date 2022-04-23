土石流影響多良火車站關閉 暴雨沖出驚人垃圾量

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台東地區22日晚間雷雨不斷，南迴公路多良路段12小時累積雨量近200毫米，進入多良火車站鄉道遭土石流掩埋，暴雨也沖出驚人垃圾量，23日中午過後已陸續恢復原有景觀。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）昨晚雷雨交加，南迴公路多良路段12小時累積雨量近200毫米，進入多良火車站鄉道遭土石流掩埋，暴雨也沖出驚人垃圾量，今天中午過後已陸續恢復原有景觀，多良火車站則關閉1天。

台東地區昨晚大雷雨不斷，聲勢驚人，尤其是南迴鄉鎮，網友形容「雨水像是用倒的」。根據中央氣象局網站上午6時統計資料，南迴多良路段12小時累積雨量198.5毫米，多良部落旁的野溪夾雜土石流，沿著多良火車站旁的產業道路往山下沖，一路沖到南迴公路上，土石堆積約到膝蓋高度。

今天上午太麻里鄉公所和公路總局人員到現場一看，被大量土石嚇一跳，緊急封閉往多良火車站和部落的道路，並派大型機具搶通道路，中午過後已陸續復原。

宋姓村民告訴中央社記者，10幾年來沒看過這麼驚人的土石流，看到堆積這麼多的土石，比膝蓋還高，都覺得很頭痛。

太麻里鄉長王重仁表示，主要是多良車站下方的排水圳太陡峭，超過60度，加上部落也用這條水圳排洩，遇到驚人強降雨，渲洩不及，就引發土石流，目前已經有和水保局協調，研究解決辦法。

除了土石流外，暴雨也將驚人的垃圾量沖刷到台9線南迴公路上，堵住了道路的排水，水溝蓋上的垃圾五花八門，有塑膠袋、鞋子、寶特瓶、鋁罐、雨傘、安全帽，綿延約50公尺。

受到土石流影響，多良火車站今天關閉，不過還是有北部鐵道迷，一早爬過堆積的土方，就是要拍火車美照。（編輯：謝雅竹）1110423

台東地區22日晚間雷雨不斷，進入多良火車站鄉道遭土石流掩埋，暴雨也沖出驚人垃圾量，23日中午過後已陸續恢復原有景觀，多良火車站則關閉1天。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月23日