輕症居家照護領勞保傷病給付？勞動部：難符合規定

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）各縣市陸續啟動居家照護，輕症或無症狀者是否可請領勞保傷病給付引發外界議論，勞動部今天表示，輕症者在家若無住院診療行為並不符合請領規定，是否放寬還需討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全台各縣市陸續啟動居家照護，金管會日前宣布，輕症在家確診者，防疫保單也要比照一般住院理賠，但勞工保險傷病給付部分則有不同規定。

根據勞工保險條例第33條規定，被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，可從「住院」不能工作的第4日起至出院止，請領普通傷病補助費。

勞動部勞動保險司司長陳美女告訴中央社記者，若是無症狀在宅照護，並沒有診療行為，不符合勞保傷病請領規定，至於輕症在家部分，理論上也沒有住院診療，所以也不符合規定，是否放寬還需要討論。

陳美女強調，去年7月許多縣市因醫療量能不足，會讓確診者住在集中檢疫所或加強型防疫旅館來接受治療，勞動部當時也有發函指出，勞保被保險人如果因確診收治集中檢疫所或加強型防疫旅館，且有接受醫療行為，可請領傷病給付。

陳美女指出，當時是因為衛福部也認定確實有醫療機構進駐，所以具有住院診療性質，因此符合勞保普通傷病給付請領規定，但輕症在家照護是否要放寬仍需討論。（編輯：張芷瑄）1110423