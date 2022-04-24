小六女童到壽山動物園演奏提琴 動物反應各異其趣[影]

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高雄壽山動物園正在進行改建工程，為了陶冶工程期間的動物性情，園方近日安排就讀博愛國小的女學生到動物家門口拉小提琴，希望透過音符傳遞對動物的關心。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月24日

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）壽山動物園正在進行改建工程，為了陶冶工程期間的動物性情，園方近日安排就讀博愛國小的女學生到動物家門口拉小提琴，而動物們對弦樂演奏的反應也各異其趣，展現不同程度音樂素養。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園改建工程預計9月底完工，而園方說故事志工的女兒、就讀博愛國小6年級的王姓女學生，也情商園方讓她在國小畢業前為動物們演奏，希望透過音符傳遞對動物的關心。

觀光局表示，為陶冶工程期間的動物性情，王姓女學生為動物們演奏「奇異恩典」等樂曲，並從古典音樂到流行歌曲，再以經典老歌作為安可曲，展現多元曲風。

園方也發現動物反應各異，紅毛猩猩「阿宏」瞥見窗邊有人類在拉琴，但僅在遠處觀望；黑猩猩「莉忠」則爬上高處觀望，疑似想偷看琴譜。黑熊「波比」則會跟著旋律點點頭，白手長臂猿「貝貝」隨著音樂盪來盪去。

犀牛「犀奇」和「寶寶」一改「對牛彈琴」的認知，仔細一看，會發現犀奇的耳朵會隨著音樂晃動。駱駝也會探頭望向琴聲處，讓人會心一笑。

中山大學生物科學系教授張學文表示，目前已有許多牧場給豢養的牛隻聆聽音樂，不僅讓乳牛心情放鬆，也能增加產乳量。而在家禽方面，聽舒緩音樂的雞，心情會變好，飼料會吃得比較多，使得雞隻長得比較快、產蛋量也增加。

此外，也有研究顯示，給有癲癇的老鼠聽音樂，這些老鼠會更穩定，在面對測試任務，比起沒聽音樂的癲癇鼠，表現更好。因此拉小提琴給動物聽，也可藉此探討動物在聆聽音樂後，是否會紓解對於周遭工程進行所造成的壓力。（編輯：黃世雅）1110424