快篩實名制身分證單雙號分流 購買間隔期待定案

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）快篩實名制將於5月初上路，比照口罩實名制建立系統，第1階段以藥局販售為主，擬以身分證單雙號分流採購，至於每一輪購買間隔7天或14天，仍待指揮中心拍板定案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，快篩實名制研擬於5月初上路，將至少提供5000萬劑快篩，以市面上每份5劑包裝計算，預估有1000萬人可購買。

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健保署長李伯璋晚間接受媒體聯訪時表示，快篩實名制系統已於上週完成建置，將比照第1階段口罩實名制，通路以藥局為主，擬以身分證分流購買人潮，進一步等待指揮中心定案執行細節，如快篩試劑成人及兒童採購規範、每一輪快篩實名制間隔7天或14天等。

快篩實名制通路是否可能進一步擴及超商，李伯璋表示，由於現階段快篩實名制需要插健保卡，所以僅有藥局作為通路，後續將由指揮中心規劃。他也提醒，快篩不可盲目篩檢，未來使用時機教學也很重要。（編輯：管中維）1110424