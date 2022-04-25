潘孟安提6大計畫打造鹽埔漁港 蘇貞昌認同

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）行政院長蘇貞昌25日至新園鄉鹽埔漁港視察，隨行的屏東縣長潘孟安提出6大計畫打造鹽埔漁港，獲得蘇貞昌認同，未來將會是漁業重要生產基地及交通觀光的漁港。

潘孟安在視察現場提出漁工安置中心、網具整補場及曬網場興建工程、鹽埔漁港卸魚場工程、鹽埔漁港鹽琉線候船室改為外籍漁工休憩中心、東港漁港大陸安置所改建為外籍漁工住宿中心、東港泊區芳都橋上游後寮溪進行清疏工作等6大計畫，希望能重新整頓鹽埔漁港。

潘孟安指出，過去鹽埔泊區主要是貨運、垃圾的清運的主要港口，縣府近年來發展琉球、鹽埔兩地的觀光，希望兩者都能兼顧，順應地方要求增設遊憩轉運功能的候船室，預計明年初即可完工。另縣府負責鹽埔泊區的相關工程，最慢在今年6月底前將全數完工。

除6大計畫外，縣府計畫在枋寮鄉建置「屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠」，已向漁業署爭取工程經費約新台幣3.5億元，完工後將成佳冬枋寮養殖漁民在地使用加工場域，將可大符提升養殖水產品質及產銷調節能力。

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此外，新園鄉民代表林吉良現場向蘇院長反映鹽埔漁港易淹水問題，中央計畫在五房地區興建抽水站遲遲未見下文，困擾地方多年，希望能一併解決。

蘇貞昌認同潘孟安提出的計畫，部分已在規劃中或只欠經費，有的需要行政協調，有的還在紙上作業，他認為中央應該加快腳步，盡快核定，連同五房抽水站，縣府配合辦理，經費由中央來處理，問題一次解決。（編輯：陳仁華）1110425