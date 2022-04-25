台鐵5/1停駛 北宜、北花客運增班助疏運

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）台鐵5月1日表定列車全停駛，首都、台北、葛瑪蘭與國光客運等行駛北宜、北花路線業者將配合交通部疏運規劃加開班次。

台北到宜蘭部分，首都及台北客運總經理李建文今天告訴中央社記者，首都客運當天調度100輛車投入營運，「台北-宜蘭」和「台北-羅東」及「台北-礁溪」路線，尖峰時段5分鐘發車一班，離峰時段10到15分鐘一班次，保證旅客到站後等候時間不超過15分鐘。

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葛瑪蘭客運協理李俊仁表示，「台北-羅東」路線預計當天加開150班次，尖峰時段約3到5分鐘一班，離峰時段15到20分鐘一班；另外，葛瑪蘭與國光客運聯營「羅東火車站-花蓮火車站」公車，平均約20分鐘一班次，預計共加開80班次。

至於台北到花蓮路線，李建文說，首都客運「板橋國道客運轉運站-花蓮火車站」和台北客運「南港轉運站-花蓮火車站」路線會調度100輛車待命，歡迎旅客上首都或台北客運網站預約座位。（編輯：李明宗）1110425