基隆4名確診新生兒 轉送榮總及馬偕照護

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市有4名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新生兒留在婦產科診所觀察，今天晚間在衛生局協調下，分別轉送台北榮總與台北馬偕醫院的新生兒專責病床接受照護。

基隆市共有6名新生兒染疫，2名已在日前轉送林口長庚醫院安置，另4名留在婦產科診所照護，其中2名昨天和今天上午因血氧濃度下降轉送醫院，檢測後血氧濃度恢復正常，送回婦產科診所觀察。

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基隆市政府發布新聞稿表示，在衛生局積極介入協助下，市府出動2輛救護車、4名人員穿著全套裝備，今天晚間8時許，分別將2名確診新生兒送往台北榮總，另2名確診新生兒送至台北馬偕醫院的新生兒專責病床接受照護。

衛生局表示，新生兒專責醫院、病床、中心並非普遍設立，位在北部桃園林口長庚醫學中心，雖設新生兒專責照護病床，但主要收治嚴重病患。目前4名確診新生兒健康狀況均無虞，但為了讓寶寶們獲得更好的照顧，也讓家長更安心，衛生局積極協調轉送醫院，除醫護人員外，新生兒的父母也一同前往醫院，相信新生兒會得到很好的照護。（編輯：管中維）1110425