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迎母親節、端午 漁業嘉年華水產粽、膠原蛋白上市

2022/4/26 15:30
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）漁業署今天表示，迎接母親節、端午節，漁業嘉年華（買魚去）網購平台推出含當季捕獲黃鰭鮪等水產的特色粽，以及魚鱗萃取的膠原蛋白等禮盒，至6月底單筆消費滿3000元可抽限量鍋具。

農委會漁業署今天召開「漁業嘉年華仲夏端午海鮮購活動」記者會，做出以上表示。

「漁業嘉年華（買魚去）」網購平台由漁業署輔導財團法人農業科技研究院設置，並號召漁會、產銷班、合作社、魚市場等產業團體推出優質國產水產品銷售。

漁業署代理署長范美玲說，110年5月迄今營業額已達新台幣1.3億元，這次優質水產促銷活動有用魚鱗萃取的膠原蛋白吸凍飲、鯖魚精、虱目魚精等喝的保養品，照顧母親的健康、養顏美容。

漁業署副署長林國平說，春季是鮪魚季，也是黃鰭鮪的產季，往年年產量約4.4萬公噸，今年漁獲量不錯，包含蘇澳、東港、新港、小琉球等都有產出，通常以生魚片品嚐最受歡迎，這次則推出使用綠島區漁會捕獲的黃鰭鮪，結合豬肉、鹹香調味，再裹以月桃葉而做成的「黃鰭鮪魚粽」。

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關於特色水產粽，范美玲補充，還有彰化區漁會、梧棲區農會攜手推出包入鰻魚的「鰻意粽」，以及茄萣區農會、福興鄉農會聯合推出的「蒲燒虱目魚粽」，還有貢寮區漁會的「貢寮鮑粽」。

范美玲說，漁業嘉年華（買魚去）網購平台不跟產業團體收上架費，希望國人力挺優質國產水產，即日起到6月底止，單筆消費滿新台幣3000元，還可抽鍋具（限量150組），相關產品資訊可至「漁業嘉年華」網站查詢。（編輯：陳仁華）1110426

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