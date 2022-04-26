南高屏27日防36度高溫 花東留意較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天表示，明天南高屏地區仍要注意攝氏36度以上高溫，北部、東半部高溫稍降至29度，花東明晚可能有較大雨勢；5月1日起北部高溫降至約22度，水氣多、整天偏濕涼。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，明天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會。

根據氣象局網站，今天最高溫為台南市玉井區36.7度、高雄市杉林區36.5度、屏東縣內埔鄉36.1度。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天起至28日清晨東北風稍增強，但溫度降幅沒有很多，北台灣高溫降至約29度左右，中南部大多仍在32度左右。

黃恩鴻說，這波東北風水氣不多，主要以北部、東半部局部有短暫陣雨，北部降雨較少，但東半部雨勢明顯，可能有陣雨或雷雨，尤其明晚花東可能有較大雨勢發生；中南部影響小，各地多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻提到，28、29日東北風減弱，北部高溫回升至約30、31度，水氣減少，降雨僅東半部有零星短暫陣雨，西半部山區局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻指出，29日晚間起至30日是下一波東北風逐漸增強的過程，北部稍降溫，迎風面降雨時間拉長，中南部雲量增多；5月1日起東北風又更強、水氣增多，5月2日起加上南方雲系影響，除了北部、東半部有局部短暫陣雨外，南部地區也會有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，30日北部高溫稍降至約27、28度，5月1日起中部以北高溫約22、23度，其他地區約29、30度；目前預估最低溫會是在5月1、2日之間，約19、20度左右，北部整天偏濕涼。

黃恩鴻提醒，28日前金門、馬祖上半天、西半部地區夜晚清晨容易有局部霧或低雲，影響能見度。

黃恩鴻提到，目前預報上在南海至菲律賓東方海面一帶，下半週可能會有熱帶擾動生成，不過各家模式仍有分歧，較有機會的時間點會是在30日前後，至於對台灣的影響仍有不確定性，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110426