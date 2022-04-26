學生確診新增888例創單日新高 1256校暫停實體課

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（中央社記者許秩維台北26日電）教育部今天公布最新統計，確診學生新增888例，創單日新高，各級學校累計7115名學生染疫；全國有1256校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共301所園校採「全校」暫停實體課程，955所園校採「部分班級」暫停實體課程，涵蓋新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣等21縣市。

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根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月26日下午5時30分，共7115名學生染疫，包括本土6401例（比昨天統計增885例）、境外移入714例（比昨天統計增3例）。

以教育階段區分，大專校院2235例（增228本土、2境外）、高中941例（增104本土）、國中650例（增89本土、1境外）、國小2372例（增322本土）、幼兒園917例（增142本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張芷瑄）1110426