車諾比核災36週年 綠盟籲不應以核能設施做要脅

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（中央社記者張雄風台北26日電）綠色公民行動聯盟今天晚間發布「車諾比核災36週年聲明」，由於俄烏戰爭持續，綠盟呼籲不應以核子武器、核能設施作為要脅手段，此外，更不應該使用任何核子武器。

綠盟表示，今年4月26日是車諾比（Chernobyl）核災屆滿36週年。1986年震驚全球的車諾比核災，使得大約40%的歐洲領土遭到污染，約4億人可能受到波及，當時蘇聯政府讓不知情的消防員在未穿著任何輻射防護裝備下救災，核災發生後3個月內，至少有31名消防員因輻射曝露而殉職；36年後，某些地區各種食品中的輻射值仍然高出法定容許量。

綠盟指出，今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭繼而於佔領車諾比核電廠後，普丁政府不僅漠視士兵性命，讓俄羅斯裝甲車士兵在毫無輻射防護下行駛於車諾比隔離區的「紅森林」，此舉還揚起放射性塵土，使得當地監測到的輻射值增加；這番隱瞞輻射對環境、人體危害的立場，與1986年時，蘇聯政府隱瞞大規模輻射外洩的作法如出一轍。

讓全球關注並持續感到心驚的是，俄羅斯軍隊佔領車諾比核電廠後，再於3月4日佔領全歐洲裝置容量最大、高達5700MW的札波羅熱核電廠（the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）並持續控制此核子設施至今。

綠盟認為，核能與放射性廢棄物本就具有危險性，因武裝衝突讓危險更為增加，引發全球憂慮輻射污染擴散，核電廠若因為遭受攻擊而發生核子事故，在戰爭中將無法控制損害，災情可能遠超過車諾比與福島核災，不只有烏克蘭國土，相鄰歐洲各國與俄羅斯土地都將受到污染。

綠盟也批評，支持核能派無視此一巨大危機與威脅，仍以戰爭、國防、能源需求為名發展核能，誤導大眾核電在戰爭中仍能保持安全。

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在車諾比核災36週年之際，現今的「核子設施在戰爭中成為軍事攻擊目標」此一事實不僅提醒世人，車諾比核災從未結束；最終的困境與災難並不僅只是核武強國的殺戮與破壞，而是對此一事實無動於衷，甚至刻意隱瞞。

綠盟呼籲，36年前的車諾比核災給世人留下的災難至今仍在，不該再讓歷史重演，更不該因敵對國家、團體的戰爭與武裝衝突導致災難再度發生；我們責無旁貸應讓這一代與下一代都有享受生命、免於核災及核戰恐懼的權利。（編輯：陳仁華）1110426