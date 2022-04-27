全國教師甄試 潘文忠：確診者外都可應考

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（中央社記者陳至中台北27日電）全國教師甄試即將在5月辦理初試，教育部長潘文忠今天在立法院表示，除COVID-19確診者外，包括居家隔離、自主健康管理的考生，都會安排防疫措施應考。

在台灣想當教師要過許多關卡，除了要先取得教師資格，還要參加教師甄試，才能取得正式教職。教育部近日公告111學年公立高級中等學校教師甄試簡章，5月17日辦理初試、6月11日辦理複試，因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），防疫措施受到重視。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會報告「5至11歲兒童疫苗準備情形和接種規劃細節」，時代力量黨籍立委王婉諭問及，全國教甄影響重大，許多準備應考的民眾都向她陳情，擔心配套不足，並擔心若被匡列居家隔離，恐失去應試的機會。

潘文忠表示，大型考試的防疫措施，都會依照疫情變化滾動修正。全國教甄也是規模較大的考試，會朝除確診者外，其餘考生都能應考的方向準備，包括居家隔離、自主健康管理者。

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王婉諭問及，其餘各校自辦的教甄，是否都能比照全國教甄，確保考生的應考權益？潘文忠表示，會把全國教甄的作法給各校參考，期盼能盡量兼顧。他也說，目前疫情發展是希望各校做好防疫，但不是什麼活動都「禁止」。

根據111學年度高中教師甄試簡章，除確診不得應考外，其餘居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理者須先通報國教署，再檢具隔離書等證明，初試、複試將安排在隔離試場應考。（編輯：陳政偉）1110427