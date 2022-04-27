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天氣熱學校不給開冷氣 教育部：可向縣市反映

2022/4/27 13:11
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（中央社記者陳至中台北27日電）行政院推動「班班有冷氣」政策，台灣青年民主協會指出，近日天氣炎熱，許多學校卻還是不准開。教育部則說，室內溫度達攝氏28度就可開，學校不允許的話，可向縣市教育局處反映。

青民協昨天晚間在臉書發文指出，台灣許多地方4月氣溫就已超過30度，但許多學校仍狀況外，不允許開冷氣，導致教室內新裝好的冷氣，卻像是「裝置藝術」。

對此，教育部今天以文字回應中央社指出，各校新裝的冷氣，已於3、4月完成4階段的壓力測試，公立國中的冷氣電費，已透過一般教育補助款編入各縣市的年度預算。

教育部表示，電費是以每間教室裝設2台冷氣，每年5月、6月、9月、10月計88天、每天8小時設算，每校另額外增加20%的額度，讓學校彈性因應。

教育部也提到，最新安裝的冷氣為一級能效，上述設算的補助經費，應足以使用到120天以上。

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依教育部函發的「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，只要室內溫度超過28度，就可開冷氣。如果校方於達到氣溫條件，不允許開冷氣，可向縣市教育局處反映。

教育部長潘文忠6日在立法院教育及文化委員會備詢時也提到， 當初以月份設算補助經費，主要是希望縣市瞭解能源不能無限制使用。台灣常態較熱的月份就是5、6月，以及暑假後的9、10月，但南北確有差異，學校可因地置宜，彈性使用冷氣，也可先開電扇。（編輯：謝雅竹）1110427

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