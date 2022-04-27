長程航班機組員檢疫鬆綁 5月起改採3+4天

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北27日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，自5月1日起，國籍航空長程航班機組人員已接種疫苗追加劑且滿14天，檢疫天數縮短為3+4天，返台後進行3天居檢及4天自主健康管理。

依據「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」規範，機組員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑完成率高達96%以上，加上嚴格的外站零接觸、機上全程防護與返台後定期檢測等措施，指揮中心指揮官陳時中表示，組員執勤染疫確診率低於一般入境旅客。

考量機組人員長期居檢、飛行任務循環壓力以及航空公司已建立快篩結果回報及管理機制等因素，指揮中心宣布自5月1日起，以表定航班抵台時間計算，國籍航空機組員返台後檢疫防疫措施將調整。

交通部民用航空局副局長林俊良今天下午在疫情記者會中表示，入境旅遊疫情第三級地區（長程航班），已接種疫苗追加劑且滿14天者，比照「縮短居家隔離天數為3+4天」，返台後進行3天居檢（1人1室為原則，不得外出）及續行4天自主健康管理（D0-PCR檢測；D4-7每日快篩或PCR檢測）。

至於未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者，維持原檢疫規定5天居家檢疫（D5-PCR檢驗），加上9天加強版自主健康管理（D9、D14-PCR檢測）；選擇家戶檢疫者，應由航空公司於入境日安排PCR檢測後，搭乘防疫專車至檢疫處所續行檢疫措施。

當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班），已接種疫苗追加劑且滿14天者，調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測；未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者，則維持原檢疫規定，7天自主健康管理，且每7天PCR檢測。（編輯：張雅淨）1110427