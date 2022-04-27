簡訊實聯制即起取消 唱歌仍維持須戴口罩

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，即日起取消實聯制；現行戴口罩防疫措施維持至5月31日，運動、拍照、外出時有飲食需求得免戴口罩，但唱歌仍維持須戴口罩。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入社區流行階段，本土疫情將持續升溫，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，宣布即日起取消簡訊實聯制，現行戴口罩等防疫措施仍維持至5月31日。

簡訊實聯制自去年5月19日起實施，透過疫調輔助平台整合簡訊實聯制資料，協助地方政府疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等，截至今年4月26日止，已發送47.7億則簡訊，因應疫情發展及防疫新階段措施調整，即日起取消實聯制措施，簡訊發送將自明天凌晨零時起退場。

陳時中說，即日起取消實聯制措施，鼓勵民眾下載及使用「台灣社交距離APP」。該APP在廣泛使用下才能發揮最大成效，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，即可記錄。民眾進入場域時僅須出示APP畫面，提供更便利自主防疫方式。尚未安裝民眾可至App Store及Google Play雙平台下載使用。

針對國內口罩政策部分，陳時中說，現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩，其中包含唱歌時，同樣維持須戴口罩。

陳時中也指出，在下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，包含室內外從事運動；室內外拍攝個人/團體照；車內均為同住家人或無同車者的自行開車；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時。

還有農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合。

另外，外出時有飲食需求，得免戴口罩。若於指揮中心或主管機關指定之場所或活動，如藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽參賽選手及裁判於比賽期間等，如符合指揮中心或主管機關相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

營業場所及公共場域（含交通運輸），應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。賣場、超市、市場，依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制，也開放試吃。

高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸，於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。餐飲場所，應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒、敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。（編輯：陳政偉）1110427