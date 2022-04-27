花蓮農改場加工技術讚 甘酒製冰、丹參啤酒上市

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）花蓮區農改場運用良質米碾製時會產出15%的碎米，開發出不含酒精甘酒製程技術，技轉富里鄉、吉安鄉農會推冰品、涼飲等上市，同時推出中草藥丹參精釀啤酒，邀民眾到花蓮嚐鮮。

花東地區農產相對於西部，更具在地特色，農委會花蓮區農改場今天召開「丹參不只是丹參，是啤酒；甘酒不是酒，是百搭食材」記者會，強勢發表高度發揮農產加值、接市場地氣的數款成熟度高商品上市，不論是吃的或喝的，都顧健康又美味，且都適合炎炎夏日嚐鮮。

好山好水的花蓮所生產的良質米，深受消費者青睞。花蓮區農改場場長杜麗華說，當地水稻種植面積約1萬8035公頃，但碾製過程會產生15%碎米，通常是作為飼料、米穀粉等產製使用，因而希望能提高價值，於是結合市場調查找契機，發現日本近10年的甘酒商機已從新台幣10億元增至60億元，大有可為。

為了開發使用花蓮良質米的碎米製作甘酒的技術，她說，花蓮區農改場總共嘗試了20多種的米製作甘酒，發現用吉野1號、高雄139號製成的甘酒風味最好又香甜，相關技術並已技轉吉安鄉、富里鄉農會，由這2個農會進一步運用，開發出甘酒調味飲品、冰淇淋、甜點、肉類醃料等數款產品。

她並說，甘酒不含酒精，不是酒，富含葡萄糖、維生素B1、維生素B2、維生素B6、葉酸、膳食纖維、低聚醣及游離胺基酸等，且甘酒藉由米麴菌的分解酶，將大分子轉化為易吸收小分子，很適合疲勞工作後飲用，能快速補充能量，相關加工美食風味也很好，深具商機。

另外，今天還發表中草藥丹參製成的精釀啤酒，搶攻仲夏商機。杜麗華說，丹參主產地為花蓮縣吉安鄉、玉里鎮等地區，多為有機耕作，可利用部位是根、莖，依法作為食品不得單一原料使用，據此開發出丹參茶包、滴雞精等上市，去年富里鄉農會推出的紅潤、元氣2款茶包，還賣到缺貨，現在要推出的丹參精釀啤酒，則已技轉吉安鄉農會生產。

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花蓮縣吉安鄉農會總幹事張德奇說，早在民國89年就成立特有作物農事產銷班，接受花蓮區農改場輔導栽種丹參、當歸、黃芩等中藥材，技術不斷提升外，108年並在政府補助下設置取得ISO 22000、HACCP安全驗證，且有完成工廠登記的中草藥及農特作物加工廠。

他說，接著110年再設置同樣有工廠登記的食品加工廠，配合生產以上2大系列產品，也將與最大消費地的雙北市在地農會合作，擴大相關產品銷售商機。（編輯：張芷瑄）1110427