台南高雄屏東防36度高溫 西半部有霧能見度不佳

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天針對南高屏地區發布高溫資訊，中午前後可能有36度以上高溫；金馬、西半部則有局部霧或低雲影響能見度。氣象專家吳德榮表示，5月1日梅雨季首波鋒面報到，有雨轉涼。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機會，請加強注意。

氣象局也發布濃霧特報，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗午後多雲，北部近山區午後及東半部有局部短暫陣雨，北台灣高溫稍降，南部高溫仍在36度以上。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天下午至30日低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨；明天北部高溫約33度，30日下降至30度，其他地區氣溫變化較小。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，5月1日「梅雨季」第一道鋒面及東北風南下，迎風面有雨、轉涼；5月2至5日「熱帶擾動」的水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有局部陣雨成雷雨；5月2日仍偏涼，5月3日起氣溫略逐日緩升；需持續觀察「鋒面」與「熱帶擾動」交互作用可能帶來的雨勢。

吳德榮說，最新歐洲模式，模擬熱帶擾動5月4日已前進至東沙島附近，但其迴轉時通過中南半島陸地，降低其發展為輕颱的機會。另外，模式顯示熱帶擾動的機率分布範圍寬廣，反映其「不確定性」，成颱機率的最大值亦已降至20%以下。故「熱帶擾動」是否能成颱、對台灣的影響，還需要持續觀察。（編輯：李錫璋）1110428