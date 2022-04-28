領略人文自然之美 東海岸大地藝術節6/21登場

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（中央社記者余曉涵台北28日電）一年一度的東海岸大地藝術節將在6月21日登場，今年邀請6名藝術家駐地創作外，今年「月光．海音樂會」也規劃8場次，包含歌手家家、舒米恩、萬芳等人開唱。

交通部觀光局今天舉行記者會宣布第8屆「2022東海岸大地藝術節」將於6月21日正式展開，今年以「群山之島.眾島之洋」為策展主題，藝術節活動包含「藝術家駐地創作」、「月光．海音樂會」及「藝文平台串聯」等系列。

交通部觀光局長張錫聰表示，今年觀光旅遊以「生態」、「文化」、「美食」、「樂活」等多元主題為推展主軸，而東部海岸國家風景區管理處的「東海岸大地藝術節」以結合「藝術創作」、「節慶風采」、「部落文化」、「小鎮遊程」期盼透過以藝術的方式引領遊客領略花東人文及自然之美。

藝術家駐地創作部分，觀光局說，今年邀請藝術家哈拿．葛琉、撒部．噶照、吳韋廷、張國耀、菅野麻依子、安君實，分別在渚橋遊憩區、石梯坪遊憩區、石雨傘遊憩區、齒草橋遊憩區及綠島進行創作，希望在疫後時代，睽違許久的創作生活將由藝術家帶領民眾們用生活看藝術，透過藝術過生活。

「月光．海音樂會」今年則規劃8場次，以夏至之島、吹過島嶼的歌、島影浪花、洋島婆娑、眾島琴音及島國熱浪、眾島眾樂、眾島之洋等不同主題，邀請國內外表演者參與演出。

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今年安排旮亙樂團、米莎與戇仔、精靈幻舞舞團、桑布伊擔任首場表演嘉賓，其他還有鄭宜農、毛恩足、MAFANA樂團及生祥樂隊等不同世代的表演者，而壓軸場安排舒米恩、盧靜子等人擔綱演出。

觀光局說，另外為打造月光海舞台價值，今年規劃7月15日「島影浪花」售票場次，安排史詩級的卡司潘越雲、萬芳、家家、老王樂隊、漂流出口帶來精采演出。（編輯：謝雅竹）1110428