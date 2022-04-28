酒駕吊照109人重考照 僅15人裝酒精鎖可再駕車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北28日電）3月底上路的酒駕新罰則，其中被吊銷駕照者，重新考照後一年內要開車或騎車，車輛須裝酒精鎖。交通部統計，已有109人酒駕吊照後又重考照，僅15人裝酒精鎖獲准再開車或騎車。

交通部今天舉行道安記者會，說明最新道安執行成果。今年1至3月取締酒駕違規1萬7406件，與去年同期相比，減少1045件，下降5.66%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

交通部路政司長林福山說，在遏止酒駕上，3月31日起，針對酒駕累犯要公布姓名及照片，高雄市交通局今天率先公布5名酒駕累犯姓名、照片及違規事實，未來其他縣市也會陸續公布。

林福山說，3月31日起，酒駕遭吊銷駕照，重新考領駕照後，一年內要開車或騎車，車輛都應加裝酒精鎖，新規定上路至4月15日，因酒駕遭吊照又重新考照者有109人，包括機車45人、汽車64人，但只有15人依規定在車輛安裝酒精鎖，取得監理站核發的駕照，其他人未完成在車輛加裝酒精鎖，無法重新領照。（編輯：管中維）1110428