台東空中遊覽首航 全新視角鳥瞰縱谷山海美景

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安捷航空推出台東空中遊覽行程，28日首航，為目前國內唯一推出的空中遊覽活動，讓民眾可以用前所未有的全新視角，重新發現台東獨有的自然與人文風貌。圖為從機上俯瞰台東縱谷田園風光。中央社記者吳家昇攝 111年4月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）安捷航空推出台東空中遊覽今天首航，讓旅客以全新視角從空中鳥瞰花東縱谷和海岸山脈、太平洋美景，驚豔台東獨有的美麗風光。

目前國內唯一推出的空中遊覽活動，今天正式在台東啟航，業者安捷航空今明2天安排台東民眾和觀光業者、媒體踩線團，台東縣長饒慶鈴特別到台東豐年機場迎接台東的觀光新亮點。

這2天安排的4航次，有花東縱谷線、東海岸線、離島航線。花東縱谷線沿線飛經台灣最大的史前人類聚落卑南遺址、有「台東地質國寶」之稱的利吉惡地、熱氣球和飛行傘聖地鹿野高台，以及稻米之鄉關山、鹿野、池上的綠油油稻田和壯觀的卑南溪。

東海岸線則鳥瞰台灣最大的游泳池–台東人工湖，沿著海岸山脈一路北走，飽覽漁港、小鎮風光還有著美麗傳說的三仙台。

搭乘的吳姓民眾說，空中遊覽和搭乘一般民航機最大的不同是，高度不高，加上天氣好，花東縱谷和地表東西看得很清楚，尤其是伯朗大道和天堂路，俯視的感覺非常壯觀，非常值回票價。

安捷航空董事長高健祐表示，未來空中遊覽規劃，除了每日4至6航次的3條固定航線外，也會視時節及觀光推廣需求，不定期推出驚喜航程，飛越嘉明湖、追逐天文奇景、迎接曙光等專機或是其他包機服務。

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饒慶鈴表示，在熱氣球嘉年華向外延伸台東的空域領域活動，透過空中遊覽讓遊客以不同角度看見台東之美，未來更將結合旅行社業者及縣內觀光旅宿業者，推出特色套裝行程，期盼為台東旅遊方式開啟新的一頁。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，安捷航空引進首架P2012旅行者雙螺旋槳飛機，並於今年4月底取得交通部普通航空業許可證後，正式啟動空中遊覽，讓民眾可以用前所未有的全新視角，重新發現台東獨有的自然與人文風貌。（編輯：陳仁華）1110428