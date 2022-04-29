上班族6人有1人吸菸 國健署籲雇主鼓勵員工戒菸

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（中央社記者張茗喧台北29日電）國健署調查，上班族每6人有1人吸菸，吸菸者不僅較常請病假，也常為吸菸停下工作，濃厚菸味更影響同事工作品質。國健署呼籲雇主善用善用職場戒菸服務、戒菸班，鼓勵員工戒菸。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，疾病管制署近日公布新版臨床處置指引中，將吸菸列入COVID-19重症風險因子。

衛生福利部國民健康署今天上午發布新聞稿指出，吸菸者罹患中風的風險是非吸菸者的2倍，罹患心臟疾病風險更高達4倍、罹患肺癌風險高22倍；若是罹患呼吸道疾病恐增加嚴重程度，感染COVID-19併發重症、死亡風險也較高。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀指出，根據民國109年吸菸行為調查結果顯示，18歲以上的上班族吸菸率為17.6％，平均每6人就有1人吸菸；據過去研究，吸菸者不僅比較容易生病、請病假，上班期間也因菸癮，必須不斷停下手邊工作去吸菸，大大影響員工生產力。

劉家秀說，辦公室內如有人吸菸，濃厚的菸味恐讓其他同事有苦難言，影響工作品質，殘留在衣物及頭髮上的三手菸也含有毒物質，恐危害同事及家人健康，顯示員工健康與企業競爭力息息相關。

國健署署長吳昭軍呼籲雇主支持員工戒菸，也鼓勵雇主積極辦理戒菸競賽，並公開表揚戒菸成功者，提升員工「健康生產力」創造勞雇雙贏。

吳昭軍強調，戒菸永遠不嫌晚，且戒菸帶來效益是立即性的，停止吸菸20分鐘心跳就會下降復原，停止吸菸12小時血液中一氧化碳濃度就會降至正常值，停止吸菸2週到12週血液循環與肺部功能均會增加。

吳昭軍指出，如果能夠停止吸菸1個月以上，咳嗽跟急促呼吸症狀都會改善；停止吸菸5年以上，中風機率將降低至與非吸菸者一樣；停止吸菸10年，肺癌死亡風險會比吸菸者降低50％；停止吸菸15年，罹患冠狀動脈心臟病風險無異於非吸菸者。

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吳昭軍說，國健署提供職場戒菸服務，一般企業及公司行號都可透過各縣市衛生局或戒菸服務特約機構，申請戒菸門診直接到公司駐診服務，也可申請免費戒菸班，藉由一系列戒菸課程協助員工戒除菸癮。

吳昭軍指出，一般民眾也可自行到全台約3500家醫院、診所、衛生所及藥局等戒菸服務特約機構，或撥打免費戒菸諮詢專線（0800-636-363），共同討論如何克服生理戒斷症狀，戰勝菸癮。（編輯：陳清芳）1110429