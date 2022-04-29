台電月刊60週年特展 200幅封面打造巨型打卡牆

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（中央社記者曾智怡台北29日電）「台電月刊」60週年特展今天開幕，台電表示，月刊從最初僅供公司內部閱覽，如今已成為台電與大眾雙向溝通的重要管道；展場除完整復刻創刊號內容，更結合200幅封面打造2公尺高打卡牆，引領民眾一窺台灣電業發展的精采故事。

台電今天下午於台北萬華新富町文化市場舉辦「電記－《台電月刊》60週年特展」開幕茶會，由2021金鐘獎紅毯主持人黃豪平擔任現場主持，並邀請中華文化總會副秘書長李厚慶與台電副總經理徐造華暢談「台電月刊」的變革與轉型。

台電表示，「台電月刊」前身為1947年創刊的「勵進月刊」，內容圍繞著員工的工作與生活，文章網羅公務紀要、報表、論文著作，甚至是羅馬拼音教材；1963年「台電月刊」正式出刊，早期僅供公司內部閱覽，作為員工溝通的媒介。

隨著社會發展，「台電月刊」除記錄公司最新動態外，也開始加入國際新知及電力科普等題材，從黑白印刷走向全彩設計，讓月刊逐漸走向大眾。2013年為因應數位閱讀趨勢，架設網站並推出「電子書服務」，今年更進一步將文字轉為聲音，推出Podcast節目「來電聽聽」，讓大眾「聽」見台灣電力大小事。

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身兼「台電月刊」總編輯的徐造華指出，「台電月刊」持續在文章內容、版面設計、甚至媒介上不斷創新、更接地氣，一步步拉近月刊與民眾的距離，除構築台電的品牌形象，也透過豐富的電力議題與知識，讓民眾更了解台電，成為台電與大眾雙向溝通的重要管道。

台電表示，「電記」特展展出至8日，共分為7大展區，集結台電月刊60年來的精華內容，特別推薦逛逛最後一期「勵進月刊」及第一期「台電月刊」的完整復刻，重溫台灣當年的歷史；而集結200幅早期月刊封面打造而成的2公尺高「懷舊封面牆」，更是不容錯過的打卡拍照熱點。（編輯：楊凱翔）1110429