興大前畢聯會長疑涉侵款 校方：先墊付短缺款項

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）國立中興大學畢聯會前張姓會長遭疑侵占畢業照等費用恐無法製作畢業紀念冊，興大今晚對此表示，將先由校方墊付短缺款項，讓畢業生領取畢業照與畢業紀念冊，順利辦理離校手續。

根據蘋果日報報導指出，前張姓會長被爆涉嫌向畢業班代表浮報畢業照費用，卻未付給廠商尾款，畢業紀念冊疑未找廠商製作，還侵占租借學士服押金，導致畢業生可能拿不到畢業照及紀念冊。

興大畢聯會日前開會決議罷免前張姓會長後，又發現帳戶餘款是0元，初步估計遭侵占的款項約172萬元，台中市警察局第三分局已接獲畢聯會報案，將通知前張姓會長到案說明。

校方晚間對此發布聲明稿指出，歷屆興大畢業生聯誼會辦理畢業生拍攝畢業照事宜，向由畢聯會會長遴選合格廠商並簽約。今年課外活動組協助畢聯會驗收畢業照成品，才獲知合約實際金額。

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興大表示，畢聯會收取金額與合約總價金落差極大，畢聯會成員與課外活動組多次要求畢聯會會長說明帳款明細，但畢聯會會長未曾出面說明。學校畢業生代表已於11日的畢聯會社員大會中罷免現任張會長並選出代理會長，並由代理會長向第三分局報案，以釐清真相。

興大指出，事件已進入司法程序，校方不作評論。興大已與畢聯會代理會長及畢業生代表商議解決方式，並達成由校方墊付短缺款項的共識，讓畢業生領取畢業照片與畢業紀念冊，順利辦理離校手續。（編輯：管中維）1110429