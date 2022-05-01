新北板橋轉運站冷清 民眾改搭客運看不同風景

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（中央社記者沈佩瑤新北1日電）台鐵今天表定列車停駛，新北板橋轉運站上午未出現排隊人潮，客運業者加開班次，幾乎班班都有空位。有民眾反映出遊受影響，也有民眾表示改搭客運當作兜風，看看不同風景。

因應今天台鐵列車停駛，首都客運總經理李建文接受中央社記者電話訪問指出，在北宜、北花等國道路線，包括板橋、南港、礁溪、羅東等站都有增開班次，截至上午10時止，幾乎每班次都有空位。

李建文表示，這次連假出遊人潮原本就有所減少，推測是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒影響，預估下午人車潮皆會微幅增加，但他認為疏運和交通狀況大致順暢。

記者上午實際走訪板橋轉運站及板橋車站觀察，候車民眾不多，甚至部分客運的座位區沒人；客運工作人員表示，想搭哪個班次都還有位置。高鐵部分也未湧現人潮。

原本預計和朋友搭火車出遊的旅客林先生表示，改搭客運到了目的地還要轉乘公車，交通時間倍增，實在很不方便；另有準備從板橋轉搭客運前往花蓮的旅客張小姐說，就當作兜風，欣賞和搭台鐵不同風景。（編輯：方沛清）1110501