太魯閣號事故家屬：願台鐵告別賣便當主業

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台鐵企業工會今天發起不加班活動，太魯閣號事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今天說，希望台鐵徹底告別「賣便當」這項主業，重點放在安全第一，朝改革及公司化的目標前進。

因不滿台鐵公司化草案未與員工充分溝通，台鐵企業工會今天發起不加班活動，多數司機員不願意出勤，讓今天台鐵表定班次全部停駛，交通部安排疏運12條類火車路線。

太魯閣的眼淚發出聲明表示，雖然今天列車停駛，但台鐵便當仍然開賣，家屬們希望許下一個小小願望，就是台鐵在2022年，徹底告別「賣便當」這項主業，徹徹底底改變過去帶給國人軟爛的態度，將重點放在安全第一，進行改革、公司化的目標前進，讓台鐵回歸到應有的本職工作。

太魯閣的眼淚表示，太魯閣號事故已經過去一年，但卻沒有看到台鐵在各方面有具體的進步，希望台鐵可以朝安全第一、體制改革及公司化的方向前進。

太魯閣的眼淚說，只要安全不提升，下一個的受害人就在你我身邊，且要提升安全勢必得進行體制上改革，而且更要「即刻推行」，藉由政府、立法院、專家、學者及家屬共同努力推動，讓改革列車快速啟動。

太魯閣的眼淚表示，雖然公司化與安全不完全劃上等號，但唯有公司化才有機會將台鐵體制文化徹底改變，也改變勞逸不均的問題。

針對土地資產爭議，太魯閣的眼淚指出，土地資產要賣要租要送，這些都是國家的，就像承受台鐵債務一樣，這是全體國人的，不是台鐵的，他們強烈要求立法委員本於權責，就國家公共運輸、國家資產做出最妥切的「台鐵公司化」立法。

太魯閣的眼淚強調，在近期的太魯閣事故刑事審理過程中，不斷揭露台鐵員工在工作、態度上的散漫、無視安全等行徑與思維，這都是造成一場意外悲劇的開端，但現在的公務體系卻無法剔除這樣的員工。

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太魯閣的眼淚說，台鐵企業工會今天發起的不加班活動，看似合理，但不外乎就是希望政府能聽進「勞工」的意見，如果政府與台鐵員工間不能互相傾聽，立法院不能把台鐵公司化琢磨為一個好的法案，最後傷害的還是台鐵這塊老字號招牌，還有全國國民的交通安全。

太魯閣的眼淚呼籲，他們的家人沒有選擇的機會，而台鐵改革來到十字路口，正待民眾一起做出選擇，在此痛切呼籲不要害怕被環境改變，而是要努力改變環境。（編輯：管中維）1110501