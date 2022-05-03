未滿1歲重症女嬰最新狀況 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）COVID-19疫情不斷升溫，昨天出現一名未滿1歲女嬰成國內年紀最小重症病例，最新病情狀況備受關注，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明國內疫情概況及防疫相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增1萬7801例本土病例，創疫情以來新高，確診個案中新增14中症、7重症，新增3例死亡個案。新增重症個案中，包含一名未滿1歲女嬰，染疫呼吸窘迫送醫插管搶救，仍在加護病房治療。

根據指揮中心統計，國內至今累計2名5歲以下兒童重症，包含4月19日死亡的新北2歲確診重症男童，當初這名男童不僅是首例兒童重症個案，更是首例死亡兒童個案。換句話說，昨天新增的未滿1歲女嬰則是目前國內年紀最小重症個案。

6到11歲學童COVID-19疫苗，昨天起陸續於各縣市校園開始接種，現階段施打廠牌為莫德納疫苗半劑，指揮中心多次提醒家長科學已證明兒童接種疫苗利大於弊，開打首日接種兒童疫苗數量受矚目，將是今天記者會關注焦點之一。

COVID-19抗病毒口服藥物可降低高風險族群染疫後重症死亡風險，但目前確診病患無法在急診、社區診所與藥局取得，指揮中心將擴大藥物提供地點，預計明天配至各縣市社區藥庫和核心藥局，提供確診者居家照護使用，運作模式可望本週上路，細節規劃下午記者會說明。

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指揮中心統計，今年1月1日至5月1日本土病例共10萬6912例，其中10萬6637人為輕症或無症狀，占比為99.75%；中症個案共240人，占比0.22%；重症累計35例，17人治療中、18人為死亡個案，重症占比0.03%。中重症累計解隔離人數為68人。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：方沛清）1110503