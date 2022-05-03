香港腳藥「安皮露」碘化鉀含量超標 5.9萬瓶回收

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）食藥署今天公布，香港腳藥「安皮露」檢驗發現碘化鉀含量過高，恐對皮膚造成過高刺激，未符合規格產品多達5.9萬瓶已在市面販售，緊急啟動回收機制，需於6月15日前回收完畢。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布藥品回收訊息，先智生物科技股份有限公司的「安皮露（衛署成製字第007884號）」批號CM1903、CM1904、CM2001、CM2002、CM2003、CM2004、CM2005、CM2007產品，因含量測定結果未能符合規格，啟動回收。

衛福部食藥署品質監督管理組科長傅淑卿今天下午接受媒體聯訪時表示，這款「安皮露」香港腳藥經廠內檢驗發現有含量超標問題，主成份之一的碘化鉀超過核准的90至110。雖然這款藥屬於成藥相對安全，但碘化鉀含量過高恐會對皮膚造成太高的刺激性。

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傅淑卿說，這款「安皮露」香港腳藥去年已曾因相同問題回收過一次，這一次碘化鉀超標的藥劑有8批，共5.9萬瓶需要進行回收，已全數出貨，在市面上販售。食藥署已要求廠商應於6月15日前完成回收作業，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

「安皮露」這款藥劑適應症包含香港腳、白癬、紅癬、頑癬、乾癬、牛皮癬、鱗癬、寄生性皮膚病。傅淑卿提醒，民眾若對使用的藥品有任何疑慮，可洽原購買藥局或就診諮詢醫師，選用其他適當藥品。（編輯：張芷瑄）1110503