東區老人之家、黎明教養院院內感染 3成染疫

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衛生福利部東區老人之家4月24日就發生指標個案確診，陸續造成院內感染，截至5月2日，統計有員工40人、住民72人，共112人確診。花蓮縣衛生局認為長照機構的3劑疫苗接種率都有9成，應很快可康復。中央社記者李先鳳攝 111年5月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）衛生福利部東區老人之家和黎明教養院都爆出院內感染，有人向外發出求救信，老人之家員工和住民共112人、黎明教養院有71人染疫，目前就地安置，衛生局認為這些長照機構的3劑疫苗接種率都有9成，應很快可康復。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中證實，衛生福利部東區老人之家4月24日就發生指標個案確診，截至昨天，統計有員工40人、住民72人，共112人確診。東區老人之家共有住民211人、工作人員167人，全員已近3成染疫。

黎明教養院則是4月28日確認指標個案，陸續導致員工14人、院生57人，共71人染疫。黎明教養院住宿型院生118人、工作人員約百人，全員大約3成確診。

對於長照機構院內感染，縣府、東區防疫指揮官等都非常重視，已協助染疫者就地安置，院內做好分艙、分流。由於此二機構平時就有合作醫院，分別為門諾醫院和衛生福利部花蓮醫院，醫師、護理人員皆出動協助做全院快篩，並對病人投藥。

不過，在衛生局今天證實之前，有民眾日前發出求救信，指黎明教養院院生270人中有近60人集體染疫，急需防護衣和口罩。

對此，朱家祥解釋，縣府獲知部分照護單位醫療物資庫存告急，縣長徐榛蔚指示衛生局調度支援防疫物資，1日就將N95口罩、快篩試劑、隔離衣等防疫物資送達至東區老人之家及黎明教養院，並感謝前線防疫醫護人員守護鄉親的健康。

朱家祥指出，Omicron病毒株是擋不住的，所幸這些長照機構不論員工或住民的3劑疫苗接種率都達9成多，這是比較能安心的，經過治療相信很快能恢復。

花蓮今天新增428例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，自3月31日爆發至今累計3912人，還在住院中的有94人，居隔的9614人。

花蓮死亡案例增1人，朱家祥說明，死亡案例為79歲男子，路倒抽筋被送醫，有頭部外傷、腸胃穿孔、精神疾病病史，醫院雖緊急救治仍無效，ＣＴ值為15，沒有打過疫苗。

花蓮下週起社區篩檢站全面改為PCR採檢站，快篩以家用快篩試劑為主，若家用快篩結果為「陽性」，則至PCR採檢站進行進一步檢測，落實篩檢分流。（編輯：陳清芳）1110503

花蓮縣衛生局3日證實，黎明教養院4月28日確認指標個案，陸續導致員工14人、院生57人，共71人染疫。黎明教養院住宿型院生118人、工作人員約百人，全員大約3成確診。中央社記者李先鳳攝 111年5月3日