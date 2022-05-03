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黎明教養院院內感染 疫苗施打率高均為輕症

2022/5/3 19:20（5/3 19:53 更新）
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花蓮黎明教養院爆發院內感染COVID-19，目前院生57名、工作人員14名確診，共71人染疫，所幸疫苗施打率高，均為輕症，院內加強清消。（黎明教養院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月3日
花蓮黎明教養院爆發院內感染COVID-19，目前院生57名、工作人員14名確診，共71人染疫，所幸疫苗施打率高，均為輕症，院內加強清消。（黎明教養院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月3日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮黎明教養院爆發院內感染COVID-19，目前院生57名、工作人員14名確診，共71人染疫，所幸疫苗施打率高，均為輕症，盼望各界能給予鼓勵，讓心智障礙的照護服務恢復正常。

黎明教養院院長邱淑義接受媒體聯訪說明，4月28日1名住宿院生發燒，送急診就醫，經PCR採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。因其所住的7樓還有其他院生，院內是大家庭生活模式，所以發燒人數增加，經過PCR採檢均確診。

院內118名院生有57名確診，工作人員78名有14人確診。對於確診院生採集中管理方式，不進不出樓層，均為輕症、發燒、咳嗽、流鼻水，都有服藥；住宿型院生也暫停返家。

東區疫情指揮中心指揮官繆偉傑醫師偕同門諾醫院家醫科、衛生局疾病管制科人員於4月29日到院關心、指導感染管制措施。

隔日進行第一次全院PCR採檢，5月2、4、6日3天再針對PCR採檢報告陰性人員進行複檢，以確實掌握疫情。

邱淑義指出，黎明教養院生疫苗第3劑施打率達99.2%，工作人員有98.7%。院內已劃分為紅區（全數陽性確診個案）、黃區（曾與陽性個案密切接觸）、綠區（非與陽性個案密切接觸）分層管制，每日3班制以稀釋漂白水全院清消，工作人員均穿上隔離衣，每日進出教養院的工作人員均需進行快篩陰性後，才能入院執行勤務。

院方表示，這段期間感謝中央、縣府、門諾醫院及各界持續給予專業及防疫物資的協助，盼望各界能為黎明教養院加油打氣，讓疫情能夠穩定下來，心智障礙的照護服務能夠恢復正常生活。（編輯：黃世雅）1110503

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