學生確診累計破2萬人 22縣市1736校停課

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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部今天公布最新統計，確診學生單日新增3292例，各級學校累計2萬698名學生染疫，首度突破2萬人；全國有22縣市、1736校採全校或部分班級暫停實體課。

教育部透過文字說明，截至今天下午3時，全國共328所園校採「全校」暫停實體課程，另有1408所園校採「部分班級」暫停實體課程，停課學校涵蓋22縣市。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年5月3日下午5時30分，共2萬698名學生染疫，包括本土1萬9951例（比昨天統計增3288例）、境外移入747例（比昨天統計增4例）。

以教育階段區分，大專校院5098例（增784本土、4境外）、高中2950例（增448本土）、國中2065例（增335本土）、國小7351例（增1073本土）、幼兒園3234例（增648本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張雅淨）1110503