國中女學生確診疑外出 新北衛生局調查中

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（中央社記者王鴻國新北3日電）三重1名國中女學生確診居家照護期間，疑似外出並在IG限時動態PO「終於出來放風ㄌ」。新北市政府衛生局表示，已依檢舉調查；若查證屬實，最高可處新台幣200萬元罰金。

這名國中女學生日前在IG（Instagram）發布限時動態PCR報告為陽性，不料卻在確診後居家照護期間，疑乘坐父親機車外出，還在IG發布限時動態影片並稱「終於出來放風ㄌ」，引發網友批評。

衛生局表示，個案於4月26日採檢陽性確診，應居家照護至5月6日晚上12時止，期間須在家中一人一室照護，不得外出。

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衛生局表示，已針對遭檢舉行為展開調查，若查證屬實可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役，或20萬元以上、200萬元以下罰金。

新北市先前也有裁罰案例。三峽區18歲男子日前在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），居家照護期間不帶手機外出打籃球、買女友生日禮物，還在IG發文，遭衛生局開罰150萬元。不料，男子的女友卻在事後也在IG發布限時動態「還好我沒出門，頂多倒垃圾」，經調查外出屬實，也遭開罰20萬元。（編輯：孫承武）1110503