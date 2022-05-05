因應國中會考 嘉市國三生考前1週可居家或到校

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）國中教育會考將在21日登場，嘉義市教育處長林立生今天表示，考量師生健康，並兼顧國三學生應考權益，會考前16日至20日，考生與家長可斟酌自主居家遠距教學或到校學習。

林立生告訴中央社記者，嘉義市考量各國中師生健康，並兼顧國三學生應考權益，採取會考前的16日至20日，由考生與家長斟酌自身需求，在防疫前提下，自主居家遠距教學或到校學習，藉此保障考生健康應考，學校也會依課程進度提供線上及實體課程。

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國中會考嘉義地區主辦單位國立嘉義高中今天表示，111年嘉義考區共安排嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工、東石高中等5間學校擔任考場學校，計有197間教室（不含臨時新增試場）當作試場。另因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，各考場另加開設第二類試場因應，主要提供被匡列居隔的考生應試。

嘉中指出，國中會考前1天（20日）提供考生察看考場，嘉義地區5所考場學校，除東石高中進行補假外，其餘4校當日實施遠距教學，除了因應考場學校進行清消作業外，並避免考場學校高中職學生與考生有接觸的風險。（編輯：謝雅竹）1110505