新北長照機構在地安置隔離 保全醫療量能

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新北市長侯友宜（右）5日宣布，即日起啟動長照機構在地安置隔離治療，以讓COVID-19確診者與脆弱族群可直接在機構內獲得照護，降低醫院占床率。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年5月5日

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北5日電）新北市府今天表示，即日起啟動將長照機構作為在地安置隔離場所，以讓COVID-19確診者可在機構內照護，讓脆弱族群迅速獲得治療，以降低中重症、降低醫院佔床率。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，今天下午在市府舉行，市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋出席，並公布5日新北1萬122人確診，居家隔離人數為4萬5422人，居家照護人數3萬580人。

侯友宜說，今天的居家隔離人數又回到高峰期，每天動員大量人力照顧確診、居家照護、居隔者約8萬多人，必須要儘速保存醫療量能，解除電子圍籬、簡化行政流程，以照顧中重症患者。

他說，為保全醫療量能，市府今天啟動將長照機構作為在地安置隔離治療計畫的場所，讓確診者可在機構內安置照護，以降低醫院佔床率；也已與新北10家核心醫院溝通，分區照護312家長照機構的脆弱族群。

至於執行方式為，機構住民若為確診者，透過視訊診療後給予在地隔離安置，並加速給藥治療，減低醫院佔床率；如果需送醫也開設綠色通道快速送醫。

市府衛生局並鼓勵有就醫需求的民眾，都可善用通訊診療，以智慧手機、筆電查詢衛生局網站，有30家醫院、678家診所、254家中醫診所與5家醫院，提供預約視訊診療。

侯友宜說，新北市居家照護關懷中心專線，包括29個行政區與衛生所，將近1000線電話，動用3500名志工，每天湧入電話量將近6萬通電話。樂見中央將撥補支援30名替代役協助。

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他今天前往三重區慰問時接受聯訪表示，這段時間新北市居隔、居家照護、確診數量都佔全國將近1/3，包括衛生、民政、警政、社工團隊都非常辛苦，但都會全力以赴把事情做好，協助大家度過難關。

衛生局秘書高詩琪告訴中央社記者，面對大量需照顧者，要從被動式的居隔管理，轉型成主動自我居隔管理與健康監測，取消電子圍籬是居隔轉型最重要的一步，不能老是仰賴政府機關以約束性的方式管理民眾，這些也都參考韓國與新加坡的作法。（編輯：張銘坤）1110505