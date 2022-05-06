7日下半天水氣增多 母親節全台有雨

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中央氣象局表示，7日下半天降雨機率增加，母親節及9日全台都屬於有雨的天氣型態。圖為台北市區民眾撐雨傘過馬路。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北6日電）中央氣象局預報員官欣平今天說，明天下半天華南雲雨區東移，降雨機率增加，母親節及9日全台都屬於有雨的天氣型態，且要留意會有劇烈雨勢，高溫則落在攝氏25度到26度。

官欣平在天氣預報直播中表示，今天白天天氣多雲到晴，東半部會有局部短暫雨，午後則要留意陣雨。

官欣平說，明天下半天，8日及9日，也就是母親節的天氣因為華南雲雨區東移，水氣增加，因此天氣較差，全台都會有陣雨或雷雨，一直到10日才會轉好。

官欣平表示，明天下半天起降雨增加，要留意會有劇烈雨勢或較大雨勢出現的狀況，但溫度表現上沒有太大變化，夜間清晨低溫約在22度左右，白天高溫25度到30度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」指出，8、9日「梅雨季」第2道鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多降雨、高溫微降，低溫不變。

吳德榮說，10日鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，11、12日台灣在暖氣團內，天氣晴朗、「暖熱如夏」，午後雲量增多、山區有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式期末模擬顯示，13、14日「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；15日鋒面南移至巴士海峽。由於是期末模擬，各國模式並不一致，且皆持續調整中，是否會調整成「滯留性」鋒面，待持續觀察。（編輯：管中維）1110506