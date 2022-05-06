本土案例連環爆 勞團籲防疫照顧假應給薪

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）國內COVID-19本土案例暴增，許多民眾被匡列隔離。勞團今天表示，防疫照顧假及家庭照顧假均為無薪，應給薪減輕勞工負擔，也要求雇主若要勞工提早出勤，應給付快篩費用。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連環爆，有多所學校停課，勞工可能面臨小孩停課，不得不請假照顧小孩，而勞工因確診或因同住者、同事確診被隔離的情況也可能反覆發生。

工鬥團體召開記者會提出四大訴求，中華航空企業工會理事長劉惠宗認為，因應照顧需求，許多勞工父母須請假照顧小孩，但現有防疫照顧假與家庭照顧假均為無薪，都顯示對勞工和家庭的支持不足，籲防疫照顧假與家庭照顧假都應給薪。

全國電子企業工會理事長高維龍認為，目前台灣生育率持續探低，勞動人口在可見的未來將減少，政府與社會對勞工家庭應該更多的支持，但依據現有性別工作平等法第20條，家庭照顧假僅7天，且須併入勞工事假一年14天內計算，在疫情衝擊下更顯不足。

新竹縣產業總工會副理事長沈源新表示，勞工家長將會更加需要有薪的防疫照顧假及家庭照顧假，現在是檢討、優化家庭照顧假的時機，應獨立計算且增加天數為14天。

雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤則提到，中央流行疫情指揮中心推行3+4方案，期間至多需5次快篩，但成人僅提供3劑公費快篩，勞動部長許銘春4月28日曾表示，雇主若希望勞工縮短居家隔離時程、儘早回來上班，額外需要的快篩或快篩費用，「宜」由雇主提供，但「宜」並無強制力，在勞資關係普遍不對等的情況下，就有可能變成勞工自行吸收並不合理。

工作傷害受害人協會秘書長利梅菊強調，勞工出勤快篩是為了雇主的營運需求，同時也是職安需求，出勤快篩應由雇主負擔相關費用，才不會發生變相減薪的情況。

對於工鬥訴求，勞動部回應，防疫照顧假是為防疫應變的特別措施，依指揮中心指示、教育部及衛生福利部相關規定，受僱家長申請後，雇主應配合准假，且不得拒絕或視為曠工，或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或予不利處分，但因不可歸責於雇主，並未強制給薪，軍公教勞都相同，現行家長在請假上已有規定，如果有爭議，勞工局可以協助處理。

勞動部提到，家長如果為了照顧受隔離或確診學童，現行可依特別條例請防疫隔離假，並於事後向衛福部申請防疫補償，且為減輕家長照顧孩童負擔，行政院去年已針對孩童與國、高中身心障礙學生發給一次性「孩童家庭防疫補貼」，有關孩童防疫照顧的議題，宜由衛福部及教育部再整體通盤考量。

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勞動部也回應，COVID-19是適用傳染病防治法第36條規定，當民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關篩檢、治療、預防接種或其他防疫措施，若為指揮中心因應防疫需要接管的場域快篩對象，檢測費用由公費支應。

勞動部說，企業如果基於營運及職場防疫需求，要求勞工接受快篩，相關費用宜由雇主負擔，但不同個案需接受快篩的樣態多元，建議必要時可透過勞資協商處理。（編輯：管中維）1110506