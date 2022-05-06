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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/267

學生確診累積突破3萬例 多所大專遠距2週

2022/5/6 19:29（5/6 21:47 更新）
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教育部6日晚間公布最新確診學生統計，各級學校累計達3萬2193名學生染疫，其中3萬1440人為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月6日
教育部6日晚間公布最新確診學生統計，各級學校累計達3萬2193名學生染疫，其中3萬1440人為本土個案。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年5月6日
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（中央社記者陳至中台北6日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增4186例，各級學校累計達3萬2193名學生染疫，全國共1958校全校或部分班級停課，台大等多所大專「防疫授課演練」2週。

根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年5月6日下午5時30分為止，共3萬2193名學生染疫，其中3萬1440例是本土案例（較昨天統計增4184例），753例是境外移入（較昨天統計增2例）。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共430校全校暫停實體課程，1528校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。

教育部5日宣布，因應近期疫情，開放大專進行1到2週的「防疫授課演練」，目前包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、中山大學、文化大學、元智大學、中正大學等校，都已宣布要遠距教學2週。（編輯：陳政偉）1110506

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