賣菜獨力養3子 單親媽母親節禮物盼多睡1小時

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母親節將至，今年40歲、來自越南的單親媽媽阿絹每天清晨必須到市場擺攤賣菜，以獨力扶養有過動、自閉傾向小孩，對她來說，最好的母親節禮物就是「多睡1小時」。（基督教救助協會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年5月7日

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）明天就是母親節，家戶準備慶祝，今年40歲的單親媽媽阿絹每天清晨必須到市場擺攤賣菜，獨力扶養有過動、自閉傾向小孩，對她來說，最好的母親節禮物就是「多睡1小時」。

基督教救助協會今天發布新聞稿，分享一名來自越南的單親媽媽獨力賣菜扶養3名小孩的故事。

今年40歲的阿絹來自越南，2年前先生因拿母親房子貸款投資失利，加上第3個孩子將出世，壓力太大導致他中風倒下，阿絹在病榻前照顧先生1週後生產了，但因來不及坐月子，就得獨自面對討債集團的追債，在被威脅要帶走孩子情況下，阿絹只好選擇離婚。

為了照顧好一家生計，阿絹每天清晨6時就到市場擺攤賣菜，下午2時再回家整理批來的菜，等孩子回家後再打點晚餐、處理家務等。

照顧小孩並不輕鬆，阿絹回憶，唸小二的老大和5歲的老二有過動與自閉的傾向，老大曾因肚子餓，在大馬路上跳下機車去搶包子吃，把阿絹嚇壞了，所以即使再忙，她還是要抽空帶兩個孩子做早療，忙碌的生活讓阿絹每天只能睡2小時。

基督教救助協會指出，梧棲敬拜1919服務中心得知阿絹家裡狀況後，立刻為其申請救助金，前後2次共計新台幣4萬5000元，不久又為她申請1919食物銀行，讓她可以每月到梧棲實體食物銀行固定領取物資。

阿絹的辛勞，鄰居們看在眼裡也都會主動相助，讓阿絹很感動，因此即使再苦再累，阿絹都沒考慮回越南，她也感謝台灣真的是一個有愛心的地方、有許多人幫助她。

今年母親節，除了平常的生活物資，1919食物銀行還送阿娟禮盒與護手霜，阿娟表示，其實她根本沒想過要過母親節，現在只要每天能多睡1小時就滿足了。

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根據救助協會「1919急難家庭救助計畫─2021年度分析報告」，去年753個受助戶在急難發生前的平均收入為每月3萬3540元，事故發生後平均降到1萬7841元，等於砍半，而在受助戶中，也有逾54%的收入比低收入戶標準還低，15%則低於中低收入戶標準。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，最近確診人數飆漲，像阿絹一樣需要救助的弱勢家庭也跟著飆升，希望全台愛心民眾能踴躍捐款，支持1919急難家庭救助計畫、食物銀行、陪讀計畫，陪伴更多弱勢家庭走過人生的風暴與低谷。（編輯：陳政偉）1110507