停課標準8日起調整 運作困難仍可提全校遠距

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天宣布停課標準8日起調整，取消原1/3或10班以上班級有出現確診、密切接觸者的全校停課規定。主任秘書廖興國表示，學校若考量運作量能，仍可向主管機關申請全校停課。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，改以「確診個案」為核心。國小、幼兒園階段仍是確診者全班停課3天；國中、高中階段則改成確診者座位「九宮格」同學放3天防疫假，不再全班停課。

教育部主任秘書廖興國今天稍晚接受媒體聯訪表示，雖然取消全校停課措施，但若是「運作量能」考量，例如校內也太多教師確診，課務安排上出現嚴重困難；或是發生大量學生確診，無法用「九宮格」防疫假的方式，仍然可以向主管機關提出全校停課，會依個案審酌。

廖興國也提到，在8日調整停課標準前，各縣市、各校已經推動的措施，只要還沒期滿的，教育部都尊重原先作法，可以把完整期程走完。8日後發生的狀況，才依照新標準執行。

廖興國也解釋，國高中只用「九宮格」，是依照中央流行疫情指揮中心的建議，考量國高中疫苗覆蓋率較高，只需針對確診個案鄰近同學匡列。課後、課間與其他同學間的互動，只要戴好口罩，不要拿下來講話超過15分鐘，感染疑慮較低。（編輯：張芷瑄）1110507